عطلة بيوم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

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أعلنت رئاسة الحكومة ، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك إما يوم السبت 6 جويلية أو يوم الأحد 7 جويلية 2024، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية في الغرض.









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