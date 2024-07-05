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عطلة بيوم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 14:34 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة ، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك إما يوم السبت 6 جويلية أو يوم الأحد 7 جويلية 2024، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية في الغرض.



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