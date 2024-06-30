مدنين: حاليا حوالي 28 ألف سائح بالمنطقة السياحية جربة جرجيس وتوقعات ببلوغ طاقة الايواء نسبة 100بالمائة بداية شهر جويلية المقبل

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يقيم بمختلف الوحدات السياحية بالمنطقة السياحية جربة جرجيس حوالي 28 ألف سائح ما يمثل نسبة 80 بالمائة من طاقة الايواء المتوفرة على أن ترتفع لتصل الى نسبة 100 بالمائة بداية من شهر جويلية وفق المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي.



وأضاف هشام المحواشي في تصريح لصحفية (وات) أن حركية سياحية نشيطة تشهدها هذه الوجهة وهو ما يؤكد حسب تقديره التوقعات بموسم سياحي ناجح وهام خلال سنة 2024 وذلك من خلال عدة مؤشرات وفي مقدمتها ارتفاع عقود الايواء المبرمة بين الوحدات السياحية بالجهة ومتعهدي الرحلات ومن خلال الحجوزات المبكرة ومؤشر الربط الجوي بين مطار جربة جرجيس الدولي ومختلف الاسواق الاوروبية الكلاسيكية ليبلغ عدد الرحلات معدل 30 رحلة جوية في اليوم بين منتظمة وغير منتظمة.





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وأشار المندوب الجهوي للسياحة أن الموسم السياحي سيمتد حتى شهر سبتمبر وجزء كبير من شهر اكتوبر القادمين وهو معطى مهم في تمطيط الموسم السياحي وفي تنوع المنتوج السياحي وثرائه وأهمية هذه الوجهة السياحية مبرزا تظافر الجهود بين مهنة وادارة للحفاظ على مكتسبات هذا القطاع وتعزيزها وخاصة الحرص على جودة الخدمات والاستقبال والعناية بالمحيط السياحي بمفهومه الواسع وذلك في اطار تحقيق الجودة الشاملة.