تونس تتسلم 15 جائزة حازت عليها في مسابقة "ماريو سوليناس" العالمية لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز

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تسلّمت تونس، خلال حفل حضره المتوجون بجوائز المسابقة العالمية "ماريو سوليناس" لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز للعام الجاري 15 جائزة من إجمالي 33 جائزة تمنحها المسابقة وحلت في المرتبة الاولى بعد ان سبقت اسبانيا لاول مرة.



ونظم المشرفون على تنظيم المسابقة، وفق بلاغ نشرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حفل تكريم للمتوجين على هامش انعقاد الدورة 119 للمجلس الدولي للزيتون بمدريد إسبانيا يوم 25 جوان 2024، لتسليم جوائز المسابقة.





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وانتظم حفل تسليم جوائز المسابقة العالمية "ماريو سوليناس" تحت اشراف المجلس الدولي للزيتون وبحضور ممثلي الدول الأعضاء للمجلس الى جانب ممثلين دبلوماسيين من تونس بمدريد وممثلو الوفد التونسي لدى المجلس الدولي للزيتون وثلة من المصدرين الخواص الفائزين بالجوائز في هذه المسابقة.



وأشاد المشاركون في الحفل بالجودة المميزة لزيت الزيتون التونسي والمجهودات المبذولة من كافة المتدخلين لتحسين زيت الزيتون في تونس.



وكان الديوان الوطني للزيت ، أعلن يوم 19 مارس 2024 عن فوز تونس بــ15 جائزة من أصل 33 في الدورة 24 لمسابقة "ماريو سوليناس لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز" متفوقة للمرة الأولى على إسبانيا التي أحرزت على 12 جائزة فقط.



وتحصلت شركتا " أدونيس زيت الزيتون" و"ضيعة فندري" على ميداليتين ذهبيتين، في حين أحرز منتجو " الغالية الطبيعية" و"زيت ماترنيس" و"منتوجات جونكا " على الميدالية الفضية وتم منح ميداليتين برونزيتين لكل من "اوليا كوتي" و "شوكونباني".



وتتضمن القائمة كذلك "أم الجنة"، و"سبال/ بارسل 26" و"مؤسسة حاتم شعبان"، و"قراش فودزنا"، و"توزمورت"، و"زيت زيتون برهومي"، و"ميديتيروير"، و"هينويليف".



وسجلت الدورة 24 لمسابقة "ماريو سوليناس لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز"، مشاركة 113 مؤسسة تمثل 9 بلدان وهي تونس والجزائر وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وكرواتيا والصين.



وتهدف مسابقة "ماريو سوليناس لجودة زيت الزيتون البكر الممتاز"، التي انطلقت منذ موسم 2001/2000، إلى تسليط الضوء على جودة زيت الزيتون الصافي المنتج في جميع أنحاء العالم.



وتشجع المسابقة المنتجين الأفراد وجمعيات المنتجين والتعبئة في البلدان المنتجة على تسويق زيوت الزيتون ذات الخصائص الغذائية المتناغمة، كما تهدف إلى رفع مستوى وعي المستهلكين بهذا المنتج الفريد وتشجيعهم على التعرف على خصوصيات زيوت الزيتون عالية الجودة.





