قبلي: المراكز المحالة للنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية تواصل تكوين 105 فتيات ريفيات في عدّة حرف تقليديّة

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تواصل المراكز المموّلة والمحالة من قبل المجلس الجهوي بقبلي للنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية تكوين عدد من المتربصات في عديد الحرف التقليدية التي تخول لهن الحصول على البطاقة المهنية، ومن ثمة التمتع بامتيازات تساعدهن في الانتصاب للحساب الخاص.

وأوضحت النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بقبلي، ساسية دراويل، اليوم السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاتحاد يشرف على تسيير 7 مراكز بولاية قبلي موزعة على كافة معتمديات الولاية وتؤمن التكوين لـ 105 فتيات ريفيات بمعدل 15 فتاة في كل مركز، علما أنّ مدة التكوين تتواصل على امتداد 10 اشهر، حيث انطلقت في مطلع شهر ديسمبر 2023 وستختتم في موفى شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت أن هذه المراكز الموزّعة على معتمديات رجيم معتوق، والفوّار، وقبلي الشمالية، وقبلي الجنوبية، ودوز الشمالية، ودوز الجنوبية، وسوق الاحد، تمكّن المتربصات من منحة شهرية تقدر بـ 30 دينارا، لتأمين بعض مصاريف التنقل، كما تتوّج فترة التربص بمنح شهادة لكل فتاة تساعدها على التمتع بالامتيازات والقروض التي تمنحها الدولة للتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص.

وأبرزت أن عمل هذه المراكز يندرج في اطار سعي الاتحاد الوطني للمراة التونسية لتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على التعويل على الذات وبعث مواطن رزق، كما توفر هذه المراكز عديد الاختصاصات حيث يؤمن مركز معتمدية الفوار التكوين في صناعة المرقوم التقليدي، ويوفر مركز معتمدية رجيم معتوق التكوين في الخياطة والفصالة والبراعات اليدوية، في حين تختص بقية المراكز في التكوين في مجال الخياطة والفصالة والتطريز.