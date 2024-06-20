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بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المجري 0-2

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 13:30 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية اليوم الخميس امام نظيره المجري بنتيجة 0-2 (تفاصيلها 12-26 و18-20) في منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الرئيسي من بطولة العالم المقامة حاليا بالصين.

وكان المنتخب التونسي تاهل الى الدور الرئيسي بعد ان انهى الدور الاول في المركز الثالث بنقطتين من فوز على الصين 2-1 وهزيمتين امام كل من البرازيل واسبانيا بذات النتيجة (0-2).
وستتباري العناصر الوطنية في الجولة الثانية غدا الجمعة مع منتخبي عمان والدنمارك .
...

ويتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى من مجموعتي الدور الرئيسي الى الدور ربع النهائي.

وفي ما يلي نتائج المجموعة الاولى
الدور الرئيسي / الجولة الاولى
الخميس 20 جوان 2024
تونس - المجر 0-2
عمان - البرازيل 0-2
الدنمارك - اسبانيا 2-صفر

الترتيب
1/ البرازيل 6 3
-/ المجر 6 3
3/ الدنمارك 4 3
4/ اسبانيا 2 3
5/ عمان 0 3
-/ تونس 0 3


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