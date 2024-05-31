زغوان: العمل على استكمال عدد من مشاريع مياه الشرب لمواجهة اضطرابات التزود خلال صائفة 2024 (إقليم الصوناد)

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تعمل مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان، خلال الفترة الحاليّة، على استكمال أشغال بعض مشاريع مياه الشرب، لمواجهة النقص المحتمل في التزوّد خلال هذه الصائفة نتيجة انحباس الأمطار وتراجع منسوب المياه من مصادرها.





وأوضحت رئيس مصلحة الدراسات والتعديل بإقليم الشركة، عواطف الشارني، لـوكالة "وات"، أن المؤسسة تعمل على استحثاث نسق إنجاز 4 مشاريع لتدعيم الموارد المائية بالمركبات المائية بكل من زغوان والفحص والناظور والزريبة عبر حفر4 آبار عميقة وتجهيزها وكهربتها، وذلك لتأثيرها المباشر على ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب خلال فترة الصيف التي تشهد ذروة استهلاك المياه.



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وأشارت إلى أنّ الكلفة الجملية لهذه المشاريع الأربعة، قدّرت بـ 1.7 مليون دينار، وبلغ تقدم إنجازها حاليا نسبة 90 بالمائة، وفق قولها.

من جهته، أفاد رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، فوزي بن علي، أن 5 من جملة 10 مشاريع بقيمة بصدد الانجاز، ويمكن استغلالها لتعزيز طاقة التزود بماء الشرب مؤكدا حرص مصالح المندوبية على استكمال أشغال هذه المشاريع، البالغة كلفتها 11 مليون دينار، قبل حلول شهر جويلية المقبل، علما أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 75 بالمائة في منتصف شهر ماي الجاري.

وأشار إلى أن عدد المنظومات المائية بالوسط الريفي في ولاية زغوان يبلغ 68 منظومة منها 53 يتم فيها التزود بصفة عادية، و11 منظومة مضطربة، و4 متوقفة نتيجة عدم خلاص معاليم الماء والكهرباء أو سرقة تجهيزاتها.