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صفاقس: إقلاع أول رحلة تقل حجيجا من مطار صفاقس-طينة الدولي وعلى متنها 250 حاجا وحاجة من ولاية سيدي بوزيد

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 10:48 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أقلعت، مساء امس الخميس، من مطار صفاقس-طينة الدولي، أول رحلة تقل حجيجا في إتجاه المدينة المنورة، وعلى متنها 250 حاجا وحاجة من ولاية سيدي بوزيد، وستكون الرحلة الثانية خاصة بحجيج ولاية صفاقس يوم 25 ماي في اتجاه المدينة المنورة ايضا، وعلى متنها 260 حاجا وحاجة من مجموع 1200حاج وحاجة سيؤدون مناسك الحج هذه السنة، وفق المديرة الجهوية للشؤون الدينية آيات حامدي.
واضافت حامدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الرحلتين الأولى والثانية، ستليهما رحلات أيام 29 ماي، و4 و5 جوان القادم، وذلك لفائدة حجيج ولاية صفاقس وسيدي بوزيد أيضا.

يذكر أن اليوم الجهوي للحجيج الذي إنتظم يوم الإثنين الماضي ببادرة من الإدارة للشؤون الدينية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات، وشركة الخدمات الوطنية والإقامات بتونس، كانت مناسبة تم خلالها تقديم جملة من التوصيات التنظيمية والصحية لفائدة الحجيج.
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