تصفيات دورة فرنسا المفتوحة - عزيز دوقاز يخرج من الدور نصف النهائي

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خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 227 عالميا من الدور نصف النهائي من تصفيات دورة فرنسا المفتوحة اثر هزيمته امس الاربعاء امام الاسباني دانيال رينكون المصنف 226 عالميا بواقع شوط مقابل شوطين (تفاصيلها 7-6 و2-6 و2-6).



وكان دوقاز تاهل الى نصف النهائي بفوزه على الفرنسي كيريان جاكي (المصنف 234 عالميا) بشوطين مقابل واحد (تفاصيلها 6-7 و7-5 و7-5 )