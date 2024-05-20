صفاقس: تقديم جملة من التوصيات التنظيميّة والصحية خلال فعاليات اليوم الجهوي للحجيج

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نظّمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، اليوم الإثنين، بقاعة الأفراح والمؤتمرات ببلدية صفاقس، اليوم الجهوي للحجيج البالغ عددهم الجملي في ولاية صفاقس 1200 حاج وحاجّة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات.



وأفادت المديرة الجهوية للشؤون الدينة بصفاقس، آيات حامدي، بالمناسبة، أول رحلة للحجيج من مطار صفاقس-طينة الدولي ستنطلق يوم 23 ماي الجاري وستقل حوالي 250 حاجا وحاجة من ولاية سيدي بوزيد في إتجاه المدينة المنورة، فيما ستكون الرحلة الثانية يوم 25 ماي وستخصّص لـ260 حاجا وحاجة من ولاية صفاقس البالغ في إتجاه المدينة المنورة، وستليهما رحلات أيام 29 ماي الجاري، و4 و5 جوان القادم، لفائدة حجيج ولاية صفاقس وسيدي بوزيد أيضا.

وانتظم اليوم الجهوي للحجيج تحت إشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، وبحضور معتمدة مركز الولاية ومعتمد صفاقس المدينة، وممثل عن شركة الخدمات والإقامات بتونس، وتم خلاله تقديم 4 مداخلات، قدّم أولاها ممثل عن شركة الخدمات والإقامات الوطنية بقمرت، حول الأمور التنظيمية والترتيبية للحجاج، فيما تضمّنت المداخلة الثانية التي قدمها ممثل عن الإدارة الجهوية للصحة توصيات طبية وإرشادات صحية لفائدة الحجيج، وتناولت المداخلة الثالثة، التي قدمها الإمام الخطيب، عصام السبوعي، مناسك الحج خطوة بخطوة بطريقة مبسطة وسلسة، وتطرّق الإمام الخطيب، شفيق شطورو، في المداخلة الرابعة إلى سلوك الحاج، والإستعداد النفسي والمعنوي للحجيج، حتى يتسنى لهم آداء مناسك الحج في ظروف ملائمة وطيبة.