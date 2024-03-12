مهرجان الأغنية التونسية 2024: معرض للخطاط التشكيلي عبد الرزاق حمودة بعنوان "نُقطة، أغاني ومواقف"

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تستضيف الدورة 22 لمهرجان الأغنية التونسية الخطاط التشكيلي عبد الرزاق حمّودة، وهو تونسي مُقيم في سويسرا، ليقدّم أعماله الإبداعية في مجال فن الخط العربي التشكيلي ضمن معرض خاص مستوحى من نغمات الأغنية التونسية و أيضا يحتفي بالمقاومة الفلسطينية معتمدا على عدد من الأشعار و الأغنية الفلسطينية. ويحمل هذا المعرض عنوان "نقطة، أغاني ومواقف".



ويوظف الفنان عبد الرزاق حمودة مجموعة من التقنيات تجمع بين الأصالة والمعاصرة والخطوط والألوان، وهو يستمد إلهامه من الشعر العربي وكلمات الأغاني و الحِكَمِ والفلسفة العالمية والاقتباسات والأمثال، مما يخلق عالمًا متفردا يُعنى بقضايا الإنسان في أبعادها الكونية السامية وحقه في الحرية والفكر.





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ويستلهم عبد الرزاق حمودة جزءا من أعماله الإبداعية من المدارس الغربية، لا سيّما في بعدها التجريدي، لكن دون أن يُفقد لوحاتها هويتها وأصالتها الشرقية. وتعكس أعمال الفنان جانبا من مسيرته الحياتية، فهذا الرجل ظلّ وجدانه مرتبطا دائما بمسقط رأسه قابس، ذلك أنه يقطن حاليا في سويسرا ويسافر حول العالم باستمرار، لكنه لم ينس قطّ وطنه ومدينته قابس حيث وُلد وترعرع. ولطالما عكست أعماله تزاوجا بارعا لهذا التقاطع بين الشرق والغرب وحوارا مستمرّا ونتاجا لتأملاته.



ويعتبر هذا التزاوج بين الخط (الفن العربي) والرسم (الفن الغربي) مرآة انفتاح الرجل على الحضارات والثقافات الأخرى، فهو مدفوع بمرجعياته الثقافية والفلسفية والدينية، يتتبع الحروف ببراعة شديدة وخيال إبداعي، وبالتالي فإن المواضيع التي يتناولها هذا المعرض تكشف عن إنسانية كونية لهذا الفنان، وتعبّر عن الحب والحياة والسلام والحرية والتضامن الإنساني.



والفنان عبد الرزاق حمودة يقيم بمدينة جنيف بسويسرا منذ العام 1986. وأنشأ بها مرسمه الخاص ليمارس فيه بحوثه الفنیة و تجاربة في فن الخط. وهو خطّاط تشكيليّ عصاميّ التكوين، وُلد في مدينة قابس سنة 1953 وبها تلقى تعليمه الابتدائي، وهو متحصّل على الإجازة في اللغات الانقليزية والفارسية والعربية من جامعات باريس.

وينشط الفنان عبد الرزاق حمودة فی الساحة الفنیة التونسیة والعالمیة منذ 40 سنة، إذ أقام أكثر من 300 معرض فردي وجماعی في العديد من البلدان منها تونس وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والنمسا والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والهند وقطر وسلطنة عمان ولبنان والمغرب والكويت. كما قدم العديد من المحاضرات والورشات لنشر فن الخط العربی. واقتُنيت أعماله فی العدید من دول العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 22 من مهرجان الأغنية تقام أيام 14 و15 و16 مارس الحالي تحت شعار "لأجلك يا فلسطين" وتستقبل الفنانة اللبنانية أميمة الخليل ضيفة شرف هذه الدورة.