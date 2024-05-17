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قضية ''اللوبيينغ'': الاستئناف يقر الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي و بوشلاكة 3 سنوات و خطية مالية للنهضة

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 17:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس ،اليوم الجمعة ، حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية ''اللوبيينغ'' المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي (مسجون) وصهره رفيق بوشلاكة (في حالة فرار).

وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء "إن الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر في 1 فيفري الماضي وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية "

...

وقضى الحكم أيضا بتخطئة حزب "حركة النهضة" في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بـ،1 مليون و 170 ألفا و 478 دولارا امريكي و 35 سنتا،حسب ما ذكر المصدر القضائي

وأبرز الطرخاني أن النيابة العمومية كانت استأنفت في فيفري الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية.

وتعود اطوار القضية الى شهر مارس 2022 حين أحال قاضي التحقيق في ما يُعرف بقضية "اللوبيينغ"، حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني ومن ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".

ويتعلق التمويل بالحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019









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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 287784

Hamditch  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mai 2024 à 18h 08m |           
البقرة كيطيح تكثر سكاكنها


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