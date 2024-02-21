توزر: انشاء شبكة دعم مجتمعي لمكافحة العنف ضد النساء ضمن مشروع الشبكة الاورومتوسطية للحقوق

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أنشأت الشبكة الاورومتوسطية للحقوق، ضمن مشروعها المنفذ في ولاية توزر "تمكين النساء والتصدي للعنف في سياق تعزيز الصمود"، شبكة دعم مجتمعي لمكافحة العنف ضد النساء، وذلك في اختتام دورة تدريبية شاركت فيها مائة سيدة نهاية الاسبوع الفارط، حول "مقاربة التمكين الاقتصادي والصمود".



وأفادت عائشة مسعي منسقة جمعية الكرامة بتوزر في تصريح ل (وات)، بصفتها الجمعية الشريكة في تنفيذ المشروع على مستوى ولاية توزر، بأن الشبكة تضم 15 سيدة تنشطن في مجالات متعددة، على غرار المربية ورئيسة الجمعية وصاحبة المشروع والمعطلة عن العمل وربة البيت وسيدات ضحايا عنف.





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وبينت أن الشبكة تركز في أنشطتها على دعم المشاركة التطوعية والمجتمعية للمرأة، بما يعزز التضامن بين النساء من مختلف الفئات، كما توفر الدعم والتوجيه لعدد كبير من النساء، والمساعدة في حال تعرضهن للعنف، فضلا عن نشر الوعي حول العنف ضد النساء.



وصرحت بأنه تم للغرض احداث أربع لجان صلب الشبكة حيث تهتم اللجنة الأولى بالأنشطة التحسيسية والتثقيفية على غرار حملات المناصرة للقانون 58 المناهض للعنف المسلط على المرأة، وتعنى اللجنة الثانية بالتكوين والتدريب في عدة مجالات كالصناعات التقليدية، في حين تهتم اللجنة الثالثة بدراسة ومتابعة المشاريع الخاصة للنساء، أما اللجنة الرابعة فستخصص أنشطتها للتعريف ببرنامج "صامدة"، على أن تمتد أنشطة الشبكة لستة أشهر منذ تاريخ أحداثها.



يشار الى أن مشروع "تمكين النساء والتصدي للعنف في سياق تعزيز الصمود" تنفذه الشبكة الاورومتوسطية في أربع ولايات هي توزر وجندوبة وسيدي بوزيد والقيراوان ومكن من تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لنحو 100 سيدة فيما يتعلق بالعنف الاقتصادي المسلط على المرأة على وجه الخصوص.



ص م