اكثر من 1500 مشارك في سباق الجميع ضمن الدورة الرابعة لنصف ماراطون اوليس جربة

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انطلقت صباح اليوم الاحد فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة لنصف ماراطون اوليس جربة بتنظيم سباق الجميع الذي امتد على مسافة 5 كلم الى جانب نصف الماراطون على طول 21 كلم وذلك بمشاركة واسعة تجاوزت 1500 عداء من مختلف الاعمار.



وسجل سباق الجميع مشاركة عائلات واطفال لم يثنيهم تقلب الطقس عن التسابق ليس بهدف التنافس بل اكثر من ذلك هو ممارسة نشاط رياضي يعتبر مهم للصحة ولخلق عادة داخل الاسرة لا تستثني صغيرا او كبيرا وفق فرحات بن تنفوس الناطق الرسمي باسم نصف ماراطون اوليس جربة.





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كما توافد على نصف الماراطون مشاركون من مختلف الجهات، اغلبهم شاركوا في الدورات السابقة وجددوا الموعد مع الدورة الجديدة لما وجدوه من اجواء تشجع على العدو وعلى التسابق جمعت بين جمالية المسلك المبرمج وبين حسن التنظيم ورحابة الاستقبال وفق بعض المشاركين.



واسفر سباق ال5 كلم عن فوز عدائين من الجمعية العسكرية ببنزرت بالمراتب الثلاث الاولى فيما فازت الجمعية العسكرية بتونس بالمرتبة الاولى والثانية في مسافة ال21 كلم والت المرتبة الثالثة لعداء من الجمعية العسكرية ببنزرت.



وقد ادخلت هذه التظاهرة الرياضية والسياحية حركية كبرى داخل جزيرة جربة واجواء احتفالية متميزة طيلة يومين بين فقرات تنشيطية غنائية وموسيقية وراقصة.



ويذكر ان تظاهرة نصف مارطون اوليس جربة التي ينظمها كل من نادي سبورتينغ جربة وجامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة ومؤسسة جربة للتنمية المستدامة بدعم من عدة مؤسسات اختارت شعارا لها في هذه الدورة لنحتفل بتسجيل جربة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما توافد على نصف الماراطون مشاركون من مختلف الجهات، اغلبهم شاركوا في الدورات السابقة وجددوا الموعد مع الدورة الجديدة لما وجدوه من اجواء تشجع على العدو وعلى التسابق جمعت بين جمالية المسلك المبرمج وبين حسن التنظيم ورحابة الاستقبال وفق بعض المشاركين.واسفر سباق ال5 كلم عن فوز عدائين من الجمعية العسكرية ببنزرت بالمراتب الثلاث الاولى فيما فازت الجمعية العسكرية بتونس بالمرتبة الاولى والثانية في مسافة ال21 كلم والت المرتبة الثالثة لعداء من الجمعية العسكرية ببنزرت.وقد ادخلت هذه التظاهرة الرياضية والسياحية حركية كبرى داخل جزيرة جربة واجواء احتفالية متميزة طيلة يومين بين فقرات تنشيطية غنائية وموسيقية وراقصة.ويذكر ان تظاهرة نصف مارطون اوليس جربة التي ينظمها كل من نادي سبورتينغ جربة وجامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة ومؤسسة جربة للتنمية المستدامة بدعم من عدة مؤسسات اختارت شعارا لها في هذه الدورة لنحتفل بتسجيل جربة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.