قابس: وفد من بلدية ميلانو الإيطاليّة يطّلع على دراسة مشروع نموذجي لحماية مفترق شارع محمد علي وشارع البيئة بقابس من الفيضانات

أنهى وفد من بلدية ميلانو بإيطاليا ومن شركة توزيع المياه الايطالية زيارة الى مدينة قابس، ضمن شراكة تجمع هاتين المؤسستين ببلدية قابس والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك في إطار مشروع دعم القدرات في مجال استعمال المياه المموّل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



وتخلّلت هذه الزيارة جلسة عمل تضمّنت بالخصوص عرض ومناقشة الدراسة التي تم اعدادها حول انجاز مشروع نموذجي لحماية مفترق شارع محمد علي وشارع البيئة بقابس من الفيضانات.





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وقال الكاتب العام لبلدية قابس، محمد الشريف الطاهر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن هذا المشروع يكتسي أهمية ثابتة بالنسبة لبلدية قابس باعتباره سيساعد على معالجة إحدى النقاط الزرقاء بالمدينة عبر تقنية تستخدم لأول مرة في الجهة وتتجسم في تركيز رصيف راشح للمياه، يتم تخزين المياه فيه بشكل يمكن من تغذية المائدة المائية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع قد استوفى كل دراساته وتم استكمال إعداد ملفه الفني وسيصدر طلب عروضه في الفترة القريبة القادمة.

