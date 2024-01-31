منوبة: رفع 4903 مخالفات اقتصادية إثر 35 ألفا و315 زيارة تفقّد طيلة سنة 2023

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنّوبة، طيلة السنة المنقضية، إجمالي 35 ألفا و315 زيارة مراقبة لمختلف مسالك التوزيع، ونقاط البيع بالجملة والتفصيل، ومواقع الانتاج والمخازن في الجهة، أسفرت عن رفع 4903 مخالفات اقتصادية مختلفة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة الصادق للاّهم.



وأضاف للّاهم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات توزّعت إلى 1722 في قطاع المواد الغذائية بالتفصيل، و1048 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و544 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض، و367 مخالفة في التبغ والفواكه الجافة، و285 مخالفة في المواد الغذائية بالجملة، و215 مخالفة في المخابز والمرطبات، و209 مخالفات في قطاع التبغ، فيما توزعت بقية المخالفات على قطاعات اللحوم والادوات المدرسية والمطاعم والمقاهي..

وأوضح أنّ أكبر عدد من المخالفات تعلّق بعدم إشهار الاسعار بـ1436 مخالفة، يليه الرفع والزيادة في لاسعار ب1202 مخالفة، ثم الفوترة بـ439 مخالفة، فعدم تسليم فواتير او فواتير غير قانونية بـ206 مخالفات، فضلا عن 174 مخالفة من أجل ارتكاب مخالفات احتكارية والتي تركز عليها مجهود المراقبة الاقتصادية صلب الإدارة الجهوية، فضلا عن التصدي للمضاربة في المواد المدعمة والاساسية، واستعمالها في غير الأغراض المخصّصة لها، والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع.



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وقد احتلت زيارات مسالك التفصيل الصدارة بأكثر من 29 الف زيارة، والتي اسفرت عن رفع 4235 مخالفة، تلتها الزيارات عبر الطرقات بـ4135 زيارة رفع خلالها 501 مخالفة، ثم زيارات مسالك الجملة فالانتاج والمخازن.

كما تم في إطار المراقبة المشتركة مع وحدات الحرس والأمن الوطنيين والحرس والشرطة البلدية وباقي الهياكل ذات العلاقة تنظيم 10 آلاف و45 زيارة، أسفرت عن رفع 2321 مخالفة، إضافة الى 4353 زيارة مراقبة بالطرقات والمخازن، رفعت خلالها 565 مخالفة.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة أرفقت بحجز أطنان من المواد الغذائية والخضر والغلال والمواد المدعمة، وذلك عقب تكثيف الحملات المشتركة، ومضاعفة مجهودات التصدي للممارسات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، حيث تم حج كمية تفوق 59 طنا من البطاطا، و39 طنا من العجين الغذائية، و28 طنّا من السميد، وأكثر من 23 طنّا من الفارينة المدعمة، و14 طنا من التمور، و10 أطنان من الاعلاف، و4400 لتر من الزيت المدعم، وكميات متفاوتة من مختلف المواد.