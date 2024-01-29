وفد من وزارة المرأة والأسرة الجيبوتية يدعو إلى مزيد دعم التعاون بين تونس وجيبوتي في المجالات ذات الاهتمام المشترك

دعا وفد رفيع المستوى من إطارات ومستشاري وزارة المرأة والأسرة الجيبوتيّة خلال لقائه بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بتونس، إلى مزيد دعم التعاون والشراكة بين الوزارتين في تونس وجيبوتي في كلّ المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد أعضاء الوفد الجيبوتي الذي تتقدمه الكاتبة العامة للوزارة أنيسة حسن بهدون، أن زيارة العمل الى تونس من 25 إلى 30 جانفي الجاري، مكنتهم من الاطلاع عن كثب على أبرز مقوّمات التجربة التونسيّة وأهمّ برامج واستراتيجيّات وزارة الأسرة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.





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ومثل اللقاء مناسبة أعرب خلالها أعضاء الوفد عن عميق تقديرهم لمقاربات تونس الرائدة في المجالات المتّصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وفق بلاغ للوزارة.



يشار الى ان برنامج زيارة العمل التي يؤديها الوفد الجيبوتي إلى تونس، تضمن عقد سلسلة من جلسات العمل مع إطارات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "الكريديف" والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وإدارة كبار السنّ والإدارة العامة للطفولة، إلى جانب القيام بزيارات ميدانيّة إلى المجمع التنموي النسائي المنصورة بمنوبة ومرصد حقوق الطفل ومركب الطفولة بالمرسى.

