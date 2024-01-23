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كأس الامم الافريقية: الكاميرون وغينيا يلحقان بالسينغال الى الدور ثمن النهائي

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 20:37 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تأهل المنتخب الكاميروني الى الدور ثمن النهائي لكأس الامم الافريقية لكرة القدم الجارية بكوت ديفوار اثر فوزه اليوم الثلاثاء على نظيره الغامبي بنتيجة 3-2 لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وجاءت ثلاثية المنتخب الكاميروني عن طريق كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 56 وجايمس غوميز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 وكريستوفر ووه في الدقيقة 90 فيما سجل هدفي المنتخب الغامبي أبلي جالو في الدقيقة 72 وايبريما كولي في الدقيقة 85.

...

وبهذا الفوز، رفعت الكاميرون رصيدها الى 4 نقاط في المركز الثاني خلف السينغال التي حققت العلامة الكاملة بفوزها في المباراة الثانية من ذات المجموعة على غينيا بثنائية نظيفة حملت توقيع عبدولاي سيك في الدقيقة 61 وإليمان نداي في الدقيقة 90.

وعززت السينغال صدارتها ب9 نقاط بينما توقف رصيد غينيا عند 4 نقاط لتتراجع الى المركز الثالث بفارق الاهداف خلف الكاميرون لكنها ضمنت تاهلها كاحد افضل اربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث. وودعت غامبيا المسابقة بعدما حلت رابعة واخيرة بلا رصيد.


وفي ما يلي نتائج المجموعة الثالثة والترتيب النهائي:
الجولة الأولى
السينغال - غامبيا 3-0
الكاميرون - غينيا 1-1

الجولة الثانية
السينغال - الكاميرون3-1
غينيا - غامبيا 1-0

الجولة الثالثة
الكاميرون - غامبيا 3-2
السينغال - غينيا 2-0

الترتيب ن ل
السينغال 9 3 (تأهل)
الكاميرون 4 3 (تأهل)
غينيا 4 3 (تأهل)
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غامبيا 0 3




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