سليانة: القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الكوكايين بمكثر

تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بمكثر، التابع لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، من القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الكوكايين بمعتمدية مكثر ليلة أمس الأحد، وذلك في اطار التصدي لكل الظواهر الاجرامية وخاصة تفاقم ظاهرة ترويج واستهلاك المخدرات، وفق مصدر أمني.



وأضاف في تصريح صباح اليوم الإثنين لصحفية "وات" أن الوحدات المذكورة، حجزت 35 قرصا يشتبه أنها مواد مخدرة، واشار الى أن المظنون فيه في العقد الثالث من العمر، وهو محل تفتيش من أجل إغتصاب قاصر، وقد تم الاحتفاظ به بعد إستشارة النيابة العمومية ولاتزال الأبحاث جارية.

وذكر أن ذات الوحدات إحتفظت أيضا ب4 أشخاص أخرين مفتش عنهم من أجل جرائم حق عام، وذلك بمعاضدة فرقة الشرطة العدلية بسليانة، خلال حملة أمنية.



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