المنتخب التونسي يتوج بدورة الصداقة الودية لأقل من 17 سنة

توج المنتخب التونسي بلقب دورة الصداقة الودية لاقل من 17 سنة التي أقيمت بمدينة قليبية من 5 الى 8 ديسمبر الجاري بعد ان انهى المسابقة في المركز الاول برصيد 6 نقاط.
ويتقدم المنتخب التونسي الذي تفوق في مباراتيه الاثنتين امام كل من ليبيا والمغرب بنفس النتيجة /3ـصفر/، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني /ب3 نقاط/، فيما حل المغرب في المركز الثالث والاخير بدون رصيد.
وكان المنتخب الليبي فاز في المبارة الثالثة والاخيرة التي دارت مساء اليوم الجمعة على نظيره المغربي ب3 أشواط لواحد.
ويتقدم المنتخب التونسي الذي تفوق في مباراتيه الاثنتين امام كل من ليبيا والمغرب بنفس النتيجة /3ـصفر/، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني /ب3 نقاط/، فيما حل المغرب في المركز الثالث والاخير بدون رصيد.
وكان المنتخب الليبي فاز في المبارة الثالثة والاخيرة التي دارت مساء اليوم الجمعة على نظيره المغربي ب3 أشواط لواحد.
وفي ما يلي النتائج الكاملة
الاربعاء 6 ديسمبر 2023
تونس ـ ليبيا 3 ـ صفر (15/25-23/25-21/25)
الخميس 7 ديسمبر 2023
تونس ـ المغرب 3 ـ صفر (11/25-19/25-19/25)
الجمعة 8 ديسمبر 2023
ليبيا ـ المغرب 3ـ1 (25/21-21/25-08/25-14/25)
الترتيب النهائي :
1- تونس 6 2
2- ليبيا 3 2
3- المغرب 0 2
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