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المنتخب التونسي يتوج بدورة الصداقة الودية لأقل من 17 سنة

Publié le Vendredi 08 Decembre 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
توج المنتخب التونسي بلقب دورة الصداقة الودية لاقل من 17 سنة التي أقيمت بمدينة قليبية من 5 الى 8 ديسمبر الجاري بعد ان انهى المسابقة في المركز الاول برصيد 6 نقاط.

ويتقدم المنتخب التونسي الذي تفوق في مباراتيه الاثنتين امام كل من ليبيا والمغرب بنفس النتيجة /3ـصفر/، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني /ب3 نقاط/، فيما حل المغرب في المركز الثالث والاخير بدون رصيد.
وكان المنتخب الليبي فاز في المبارة الثالثة والاخيرة التي دارت مساء اليوم الجمعة على نظيره المغربي ب3 أشواط لواحد.
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وفي ما يلي النتائج الكاملة
الاربعاء 6 ديسمبر 2023
تونس ـ ليبيا 3 ـ صفر (15/25-23/25-21/25)

الخميس 7 ديسمبر 2023
تونس ـ المغرب 3 ـ صفر (11/25-19/25-19/25)

الجمعة 8 ديسمبر 2023
ليبيا ـ المغرب 3ـ1 (25/21-21/25-08/25-14/25)


الترتيب النهائي :
1- تونس 6 2
2- ليبيا 3 2
3- المغرب 0 2




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