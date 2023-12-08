المنتخب التونسي يتوج بدورة الصداقة الودية لأقل من 17 سنة

توج المنتخب التونسي بلقب دورة الصداقة الودية لاقل من 17 سنة التي أقيمت بمدينة قليبية من 5 الى 8 ديسمبر الجاري بعد ان انهى المسابقة في المركز الاول برصيد 6 نقاط.



ويتقدم المنتخب التونسي الذي تفوق في مباراتيه الاثنتين امام كل من ليبيا والمغرب بنفس النتيجة /3ـصفر/، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني /ب3 نقاط/، فيما حل المغرب في المركز الثالث والاخير بدون رصيد.

وكان المنتخب الليبي فاز في المبارة الثالثة والاخيرة التي دارت مساء اليوم الجمعة على نظيره المغربي ب3 أشواط لواحد.



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وفي ما يلي النتائج الكاملة

الاربعاء 6 ديسمبر 2023

تونس ـ ليبيا 3 ـ صفر (15/25-23/25-21/25)



الخميس 7 ديسمبر 2023

تونس ـ المغرب 3 ـ صفر (11/25-19/25-19/25)



الجمعة 8 ديسمبر 2023

ليبيا ـ المغرب 3ـ1 (25/21-21/25-08/25-14/25)





الترتيب النهائي :

1- تونس 6 2

2- ليبيا 3 2

3- المغرب 0 2





