عجز ميزانية الدولة يتقلص بنسبة 65 % ليبلغ 320ر1 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2023 - نتائج وقتية

تقلص عجز ميزانية الدولة بنسبة 65 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ليقدر بحوالي 320ر1 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 764ر3 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي نشرتها وزارة المالية، الثلاثاء.



ويفسّر هذا التحسّن بتطور مداخيل الدولة بنسبة 9 بالمائة، بقيمة 78ر30 مليار دينار، تبعا لارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 5ر9 بالمائة لتبلغ 37ر28 مليار دينار، والمداخيل غير الجبائية الى مستوى 1ر2 مليار دينار.





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في المقابل، زادت نفقات الميزانية بشكل طفيف بنسبة 5ر2 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2023، لتناهز 789ر31 مليار دينار، جرّاء ارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 8ر25 بالمائة، لتبلغ 06ر4 مليار دينار، ونفقات التأجير بنسبة 8ر2 بالمائة، في حدود 10ر16 مليار دينار، ونفقات الاستثمار لتبلغ 98ر2 مليار دينار.



وشهدت موارد الخزينة تراجعا ضئيلا لتبلغ 215ر10 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2023، مقارنة بحوالي 520ر10 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2022.