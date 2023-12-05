وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيريه في دولتي غامبيا و وإفريقيا الوسطى

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار يوم الاثنين، هاتفيا مع نظيريه في دولتي غامبيا وإفريقيا الوسطى ،حسب ما جاء في بلاغين مقتضبين للوزارة نشرا ليلة الاثنين.



وذكرت الوزارة، أن نبيل عمار، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الغامبي، مامادو تانغارا ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، تناولت " واقع العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد الارتقاء بها نحو الأفضل".





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وتم خلال المحادثة الهاتفية " تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق أوثق للعمل المتعدد الأطراف" .

وجاء في البلاغ الاعلامي الثاني، أن وزير الخارجية ، تحادث هاتفيا مع نظيرته وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو -تامون .



وتناولت المحادثة "واقع العلاقات الثنائية وآفاقها وسبل مزيد دفعها في عدّة مجالات إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أهم المسائل الإقليمية والدولية"









