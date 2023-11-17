السعودية تستضيف النزال التاريخي في الملاكمة ( الوزن الثقيل ) بين فيوري وأوسيك

تستضيف المملكة العربية السعودية يوم 17 فيفري المقبل النزال التاريخي في الملاكمة لتوحيد أحزمة الملاكمة العالمية في فئة الوزن الثقيل بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، بحسب ما أعلن منظمو الحدث أمس الخميس في لندن.



ويحمل فيوري، الملقب بـ"جيبسي كينغ" ، لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، فيما احرز منافسه الأوكراني ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى وهي الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي أف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي أيه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو".





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وسيكون الفائز في النزال أول بطل عالمي موحد للوزن الثقيل في الملاكمة منذ البريطاني لينوكس لويس في عامي 1999 و2000.



وهي المرة الأولى في القرن الحالي التي سيعلن فيها عن بطل للوزن الثقيل من دون منازع. وهو حدث تاريخي في رياضة الملاكمة لان الملاكمين المتنافسين من الوزن الثقيل ولم يسبق أن تعرضا للهزيمة.

وكان من المقرر في البداية أن يتقابل فيوري (35 عاما) وأوسيك (36 عاما) في 23 ديسمبرالمقبل، لكن فوز البريطاني غير المقنع بالنقاط على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو في 29 أكتوبر بالمملكة العربية السعودية أدى إلى تأجيل نزال توحيد "اللقب".

وحقق تايسون فيوري 34 فوزا وتعادلا منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2008، فيما يتضمن سجل أوسيك 21 فوزا في 21 نزالا احترافيا.