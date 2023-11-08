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فريق من ديوان الطيران المدني والمطارات يتولى التدقيق في حادث سقوط جزء من السقف الاصطناعي لمطار المنستير الدولي

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 09:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكّدت وزارة النقل أن فريقا من ديوان الطيران المدني والمطارات، سيتولى بداية من، الإربعاء، مهمّة التدقيق في حادث سقوط جزء من السقف الاصطناعي لمطار الحبيب بورقية/المنستير الدولي.

وسيقع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تحديد، المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من التدابير والاجراءات ودعوة شركة تاف تونس المستغلة لهذا المطار، في اطار عقد اللزمة مع الديوان، إلى الالتزام بتنفيذها.

...

يشار إلى أنّ وضعيّة مطار المنستير الدولي محل متابعة متواصلة في إطار عقد اللزمة، وقد تم تسجيل إخلالات بالسقف الاصطناعي من قبل ديوان الطيران المدني والمطارات خلال آخر مهمة تدقيق قام بها بالمطار المذكور، وكانت شركة تاف/تونس المستغلة له قد تعهدت بمعالجتها، وفق ذات المصدر.


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