صفاقس: انطلاق عملية إحصاء ميداني للإشغال الوقتي للطريق العام واللّافتات الإشهارية

انطلقت بلدية صفاقس، اليوم الاثنين، في عملية الإحصاء الميدانية للإشغال الوقتي للطريق العام وكافة اللّافتات الإشهارية بمختلف أحجامها، وذلك بغاية تنظيم أنشطة الإشهار وإشغال الطريق التي تخوّلها البلدية للمؤسسات والمواطنين في شكل رخص تسندها البلدية بشكل مؤقت لتعاطي أنشطة ذات طابع اقتصادي.



وتسعى البلدية من خلال عملية الإحصاء إلى "المحافظة على حق المترجل في التنقل السّلس وتعاطي الأنشطة المختلفة (مقاه وخدمات ومحلات تجارية) بصورة مرخص فيها ووفق التراتيب والاجراءات القانونية الجاري بها العمل"، وفق ما صرّح به المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، أحمد قيدارة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كما تهدف عملية الإحصاء، بحسب قيدارة، إلى "تنظيم الإشهار، ومقاومة التلوث البصري، والوضعيات التي تتسبب فيها اللوحات الإشهارية في الحد من الرؤية في المفترقات، ومراجعة الأمكنة المخصصة للإشهار، وإلى حسن استغلال الطاقة الجبائية المتاحة باستحثاث استخلاص المعاليم الموظفة على الإشهار والإشغال الوقتي الذي يكتسي أهمية تنمية الموارد الذاتية للبلدية، فضلا عن أهمية العملية في تعزيز مقومات الشفافية والحوكمة في التصرف في جباية الموارد البلدية".



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وأوضح أحمد قيدارة أن "قاعدة المعطيات لن تستعمل فقط للأغراض الجبائية بل ستشكل وسيلة مساعدة على اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدينة من خلال توظيف المعطيات في أغراض استثمارية وفي تحسن مناخ الاستثمار".

وقد كلّفت البلدية للغرض مكتب دراسات مختص في الجغرفة الرقمية سيستغل منصة رقمية أعدّتها بلدية صفاقس في الغرض، وسيتولى اعتماد كافة المعلومات والمعطيات المجمعة في هذه المنصة.

وقد حدّدت مدّة المهمة التي سيضطلع بها مكتب الدراسات لتحقيق المشروع بـ 240 يوما يعتمد فيها على تقنية الجغرفة الرقمية باستعمال نظام الجي بي آس بما يتيح التحكم في عمليتي الإشهار والإشغال الوقتي للطريق بصفة آلية، وباستعمال تقنيات تكنولوجية متطوّرة تجسّدها المنطقة الرقمية.

وقد تم الشروع في عملية الإحصاء انطلاقا من دائرة المدينة أين تتركز الأنشطة الاقتصادية واللوحات واللافتات والإشغال الوقتي للطريق، على أن تمسح الدراسة كامل المجال البلدي للدوائر السبع التابعة للبلدية.

ودعت بلدية صفاقس بالمناسبة كافة المواطنين من أصحاب المحلات المفتوحة للعموم الى التعاون مع مكتب الدراسات المكلّف بعملية الإحصاء، وتسهيل عمله، ومده بالمعطيات الضرورية للارتقاء بمدينة صفاقس والمحافظة على الملك العمومي.