قابس: يوم ترويجي للمنطقتين الصناعيتين بمنزل الحبيب ومطماطة الجديدة



قابس 31 أكتوبر (وات/ مكتب قابس) - نظّمت شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمشاركة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، يوما ترويجيا للمنطقتين الصناعيتين بمطماطة الجديدة ومنزل الحبيب، بهدف التعريف بهما وبالحوافز المالية والامتيازات الجبائية التي يتمتع بها المستثمر بمناطق التنمية الجهوية.

وتمسح المنطقة الصناعية بمطماطة الجديدة، التي تمتلكها شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، 23 هكتارا وستشتمل على 48 مقسما للانتاج والخدمات وعلى فضاء للحياة وفضاء للخدمات الادارية، ومن المنتظر انطلاق اشغال تهيئتها في بداية سنة 2024.

أما المنطقة الصناعية بمعتمدية منزل الحبيب، وتعود ملكيتها لنفس الشركة، فتمسح 9 هكتارات وتشتمل على 13 مقسما للانتاج والخدمات، وعلى فضاء للحياة وفضاء للخدمات الادارية، وقد تمت تهيئة قسطها الأول الذي وفر 5 مقاسم في سنة 2017 وينتظر انجاز قسطها الثاني خلال الفترة 2025 و2026 وسيوفر 6 مقاسم صناعية جديدة.



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وتوجد كل من المنطقتين الصناعيتين بمطماطة الجديدة ومنزل الحبيب بمعتمديتين تتمتعان بامتيازات التنمية الجهوية، بما يخول لباعثي المشاريع الانتفاع بحوافز مالية من بينها منحة التنمية الجهوية، ومنحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة.

كما تتمتع الاستثمارات التي يتم انجازها بمناطق التنمية الجهوية على غرار مطماطة الجديدة ومنزل الحبيب بامتيازات جبائية بعنوان اعادة الاستثمار خارج المؤسسة وبعنوان الاستغلال.