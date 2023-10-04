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استعراض برامج العمل المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 17:39 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تم اليوم الاربعاء استعراض برامج العمل المشتركة المستقبلية بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشباب والرياضة حيث تم التاكيد على مزيد تنسيق العمل بين الجانبين مع تشريك المنظمة في دعم مسار الاستراتيجية الوطنية للشباب 2023-2035.

وتناول اللقاء الذي اشرف علية وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ومديرة مكتب المنظمة لدول المغرب العربي رانيا بيخازي، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي، النظر في سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة بما يتلاءم ومشاريع عمل الوزارة في مجالي الشباب والرياضة من ذلك دعم التمكين الإقتصادي وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل من خرجي المعاهد العليا للرياضة فضلا عن خلق فرص عمل تضمن ريادة الأعمال وتنمية المهارات، وذلك في إطار الإقتصاد الإجتماعي التضامني مع معاضدة مجهودات سلطة الإشراف ماديا ولوجستيا في تفعيل النشاط الرسمي لتعاونية الرياضيين.
كما تم التطرق الى اوجه دعم سلطة الإشراف لإعادة تفعيل نشاط الشركة التونسية لسياحة الشباب وهيكلتها، في إطار رؤية اجتماعية واقتصادية واضحة ومتكاملة مع إمكانية تشريك الشباب في مسار إنقاذ هذه الشركة وخلق فرص عمل له.


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