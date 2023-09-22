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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: 30 مليون أورو لفائدة صندوق راس المال المتوسطي الرابع ميديتيرانيا لدعم المؤسسات المتوسطة في تونس والمغرب ومصر

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 17:18 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الجمعة، عن التزامه بدفع ما يناهز 30 مليون اورو لفائدة صندوق "ميديتيرانيا كابيتال الرابع" الصندوق الجديد الذي أنشأته "ميديترانيا كابيتال بارتنرز"، لدعم المؤسسات المتوسطة في تونس ومصر والمغرب.

ويهدف الصندوق، إلى تأمين القيمة المضافة على المدى البعيد عبر الاستثمار في الاسهم والاستثمارات ذات الصلة في المؤسسات المتوسطة في كل من البلدان الثلاث.

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وبفضل هذا الإستثمار يسعى البنك إلى المساهمة في توفير السيولة على مستوى الاسواق المالية من خلال دعم راس المال/استثمار كمورد للتمويل البديل في شمال إفريقيا.

وتأتي البادرة، عقب استثمارين سابقين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صناديق "ميديتيرانيا كابيتال اثنين وميديتيرانيا ثلاثة"، على مدى السنوات العشر الماضية.

واستثمر الصندوقان في 15 شركة صغرى ومتوسطة وشركات ذات حجم وسيط مكنت من تحقيق أرقام أعمال سنوية بقيمة 1،5 مليار أورو وتشغيل أكثر من 22 ألف شخص.

ويطمح ميديتيرانيا كابيتال الرابع، إلى استثمار ما يصل إلى 350 مليون اورو في الشركات الافريقية، قصد مساعدتها على استخدام الامكانات العملياتية كاملة وتحقيق عائدات مالية لفائدة المستثمرين.

وتستهدف أموال "ميديترانيا كابيتال" الشركات المتوسطة الناشطة في القطاعات الحيوية للتنمية على غرار التعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والأدوية والبناء والسلع الاستهلاكية الأساسية.

يشار الى ان "ميديترانيا كابيتال" رأس مال استثمار تركز على استثمارات النمو في المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم في افريقيا.

وتستثمر المؤسسة في مؤسسات في طور النمو يقدر رقم اعمالها السنوي ما بين 20 و300 مليون اورو ولديها استراتيجيات للتوسع في أسواق شمال افريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، ويقع مقرها في مالطا ولها مكاتب في أبيدجان وبرشلونة والقاهرة والدار البيضاء وموريشيوس.



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