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بطولة افريقيا للامم للصغريات لكرة اليد (الجولة3): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره النيجيري 20-28

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 20:24 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انهزمت صغريات المنتخب التونسي لكرة اليد مساء اليوم الثلاثاء امام منتخب نيجيريا بنتيجة 20-28 ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة افريقيا للامم التي تحتضنها القاعة المغطاة محمد المزالي بالمنستير من 16 الى 23 سبتمبر الجاري.
وانهى المنتخب التونسي الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الاولى وسيلاقي في الدور ربع النهائي منتخب انغولا (صاحب المركز الثاني للمجموعة الثانية) غدا الاربعاء.

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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غينيا-الجزائر 29-17
تونس-نيجيريا 20-28


السبت 16 سبتمبر 2023
المجموعة الاولى
الجزائر-نيجيريا 18-28
تونس-غينيا 18-18


الاحد 17 سبتمبر 2023
غينيا-نيجيريا 23-20
تونس-الجزائر 29-16

الترتيب
1-غينيا 5 3
2-نيجيريا 4 3
3-تونس 3 3
4-الجزائر 0 3

المجموعة الثانية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
المغرب-الكونغو الديمقراطية 29-15
مصر-انغولا 24-23

السبت 16 سبتمبر 2023
الكونغو الديمقراطية-مصر 0-10 (بالغياب)
انغولا - المغرب 37-15


الاحد 17 سبتمبر 2023
انغولا-الكونغو الديمقراطية 27-13
مصر-المغرب 40-12

الترتيب
1-مصر 6 3
2-انغولا 4 3
3-المغرب 2 3
4-الكونغو الديقراطية 0 3

وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي الذي سيقام غدا الاربعاء بقاعة محمد المزالي بالمنستير :
مصر-الجزائر س11
تونس-انغولا س14
المغرب-نيجيريا س16
غينيا-الكونغو الديمقراطية س18 و 30 دق


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