صفاقس: افتتاح اول مركز بالجنوب التونسي للاحاطة والارشاد وتقديم خدمات الوقاية الصحية والقانونية للنساء المعنفات والمحفوفات بالمخاطر

افتتج مساء اليوم الاثنين، بصفاقس مركز الإحاطة والإرشاد وتقديم خدمات الوقاية الصحية والقانونية للنساء المعنفات والمحفوفات بالمخاطر، وذلك ببادرة من جمعية "بثينة " للنساء المحفوفات بالمخاطر.



وافادت رئيسة الجمعية ، بثينة عويساوي ، في تصريح لمكتب "وات" بصفاقس "ان هذا المركز الاول من نوعه في الجنوب التونسي سيستقبل النساء المعنفات والمحفوفات بالمخاطر ككل وحاملات فيروس نقص المناعة البشري من ولايات الجنوب التونسي ومن ولايات اخرى وذلك فضلا عن النساء المهاجرات لتوفير الراحة وتمكينهن من حصص علاجية لدى اخاصائيين نفسانيين وذلك اضافة الى توفير فريق من عدول التنفيذ ومحامين اذا كان لهن قضايا متعلقة بتعرضهن للعنف ، مشيرة الى ان كل هذه الخدمات ستتم بالشراكة مع وزارات المراة والشؤون الاجتماعية والصحة.

من جهته، اكد المدير الجهوي لشؤون المراة والاسرة بصفاقس، وليد العموري، "دعم الوزارة لمجهودات جمعية "بثينة" للنساء المحفوفات بالمخاطر الرامية الى مرافقة هذه الشريحة من النساء، معلنا عن " بعث مركز لايواء النساء ضحايا العنف في صفاقس وذلك بطاقة استيعاب تقدر ب 20 امراة ".مضيفا قوله "يتم حاليا استكمال الدراسات الفنية لهذا المركز الذي خصصت لانجازه اعتمادات مالية تقدر بـ3 ملايين دينار ومن المنتظر ان يكون جاهزا في غضون سنتين"



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كما ذكر ببرنامج "صامدة" لدعم النساء ضحايا العنف الزوجي بالاساس الذي يقوم على دعمهن والتكفل باحداث مشاريع لفائدتهن.