Babnet

نادي النصر الليبي يتعاقد مع المدرب التونسي محمد المكشر

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 10:16 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن نادي النصر الليبي رسميا التعاقد مع المدرب التونسي محمد المكشر للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول.
وقال محمد المكشر، على هامش مراسم توقيع العقد مع رئيس نادي النصر الليبي أحمد بوشناف، " أتشرف بتواجدي في ناد له تاريخ وقاعدة جماهيرية كبيرة وهذا شيء إيجابي لنا كطاقم فني".
ويسعى النصر الليبي من وراء التعاقد مع المدرب محمد المكشر  للظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد من البطولة الليبية، عكس ما حدث الموسم الماضي، حيث أخفق الفريق في التأهل للمسابقات الأفريقية بعد أن أنهى مرحلة التتويج في المركز الخامس .
ويملك محمد المكشر، صاحب الـ 48 عاما، تجارب متعددة في عالم التدريب في تونس وخارجها، حيث درّب فرق سكك الحديد الصفاقسي و الملعب التونسي والأولمبي الباجي و النجم الساحلي و نادي المنامة البحريني و نادي العدالة السعودي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271973


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 23 أوت 2023 | 6 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:03
16:04
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
35°-26
36°-26
37°-27
37°-27
  • Avoirs en devises
    25840,5

  • (22 août)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37690 DT        1$ =3,10420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 août)   1038,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*