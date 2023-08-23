نادي النصر الليبي يتعاقد مع المدرب التونسي محمد المكشر

أعلن نادي النصر الليبي رسميا التعاقد مع المدرب التونسي محمد المكشر للاشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول.

وقال محمد المكشر، على هامش مراسم توقيع العقد مع رئيس نادي النصر الليبي أحمد بوشناف، " أتشرف بتواجدي في ناد له تاريخ وقاعدة جماهيرية كبيرة وهذا شيء إيجابي لنا كطاقم فني".

ويسعى النصر الليبي من وراء التعاقد مع المدرب محمد المكشر للظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد من البطولة الليبية، عكس ما حدث الموسم الماضي، حيث أخفق الفريق في التأهل للمسابقات الأفريقية بعد أن أنهى مرحلة التتويج في المركز الخامس .

ويملك محمد المكشر، صاحب الـ 48 عاما، تجارب متعددة في عالم التدريب في تونس وخارجها، حيث درّب فرق سكك الحديد الصفاقسي و الملعب التونسي والأولمبي الباجي و النجم الساحلي و نادي المنامة البحريني و نادي العدالة السعودي.

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