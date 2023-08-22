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وزارة التعليم العالي تنظم يومي 29 فيفري و1 مارس 2024 ورشة عمل بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية ومجمع بيت الحكمة

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 14:50 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد "سنت جون" بجامعة أوكسفورد البريطانية والمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" ورشة عمل بعنوان "العلوم الإنسانية والاجتماعية: الأزمات والتغيّرات"، وذلك يومي 29 فيفري و1 مارس 2024 ببيت الحكمة بتونس.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الباحثين/ات في العلوم الإنسانية والاجتماعية والراغبين في المشاركة في أشغال الورشة إلى تقديم ملخص باللغة الإنجليزية لا يتجاوز 300 كلمة على الرابط التالي https://forms.gle/vLytAhD2PEn79w9P6

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في أجل أقصاه 15 أكتوبر القادم على أن يتم الإعلان عن المقبولين يوم 1 نوفمبر القادم.

ويشارك في أشغال الورشة 20 باحثا/باحثة في ال10 سنوات الأولى من مسارهم المهني مناصفة بين تونس والمملكة المتحدة وتكون المداخلات المقترحة باللغة الانجليزية مرتبطة بمحاور السرديات النقدية للأزمات والتغيرات والحدود والأزمات والأخلاق في أوقات الأزمات والتغيير بالإضافة إلى ما بعد الأزمات وتأملات نقدية في العلوم الإنسانية والاجتماعية أوما يدور في فلك هذه المحاور


وتهدف هذه الورشة إلى تلاقح بحوث جديدة بين المملكة المتحدة وتونس حول محاور بحث وتفكير واسعة فضلا عن بناء علاقات تبادل وتعاون على مدى طويل تستجيب للأهداف العامة للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعليم العالي والبحث العلمي وتشمل إنشاء قنوات ومنصات وأطر تواصل مباشر بين الباحثين من البلدين، و تبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بفرص المنح ومشاريع البحوث المشتركة والإطلاع على أفضل الممارسات البحثية النظرية التطبيقية في شتى المجالات.


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