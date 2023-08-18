المنستير: النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي تتخذ إجراءات عاجلة لتعبئة قرابة 48 مليون دينار من موارد العنوان الأوّل لمجموع 31 بلدية بالجهة

اتخذت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية المنستير خلال دورتها الاستثنائية المنتظمة، اليوم الجمعة، بمقر ولاية المنستير، جملة من الإجراءات العاجلة لتعبئة موارد العنوان الأوّل لـ 31 بلدية بالجهة والبالغ مجموعها إلى غاية جويلية الماضي 47 مليونا و877 ألفا و282 دينار.



وأعلن والي المنستير، المنذز بن سيك علي، عن تشكيل لجنة جهوية، ولجان على مستوى كلّ دائرة انتخابية تضم كلّ لجنة القابض البلدي، والكاتب العام المكلف بتسيير البلدية، والنواب باعتبارهم العين الساهرة والرقيبة على حسن التنفيذ ومتابعة أعمال الاستخلاص لتعبئة الموارد المالية الموجودة لإنعاش ميزانيات الجماعات المحلية والمجلس الجهوي نفسه، ولخلق نوع من الدربة المواطنية ضمن التقارب بين الدولة والمواطنين لمعالجة ظواهر مقلقة للوضعية الاقتصادية، وذلك عن طريق الحوار والتذكير بالالتزامات والمصالحة، وتقسيط الديون، وحسب الطرق والأساليب القانونية، وفق تعبيره.

كما أعلن الوالي عن تنظيم حملة تحسيسية كبرى بالبلديات، وأيام مفتوحة للجباية لاستخلاص مختلف المعاليم البلدية، مع تفعيل جميع الإمكانيات الإدارية والقانونية والأمنية والقضائية، من أجل خلق مصالحة حقيقية في المجتمع، ولتحفيز المواطنين للقيام بواجباتهم.



...





وأوضح أنّ نسق الاستخلاصات بطيء إلى حدّ الآن، فضلا عن تسجيل خروقات وأموال كبيرة غير مستخلصة، مع عدم تسجيل محاولات جدية لاستخلاص المعاليم البلدية، ولابّد بالتالي من حل مختلف هذه الإشكاليات لتعبئة المال العام، على حدّ تعبيره.

وبلغت النسبة العامة لاستخلاصات موارد العنوان الأوّل لميزانيات 2023 لجملة 31 بلدية بولاية المنستير 54.04 في المائة إلى غاية جويلية 2023 بما يبرهن على المجهود الاستثنائي للكتّاب العامين للبلديات، وفق ما أفاد به الكاتب العام لولاية المنستير سمير الرايس.

وأضاف الرايس أنّ بلديات الجهة لها تثقيلات جملية تفوق 19 مليون دينار وتجميعها له دور كبير في مصداقية البلديات مع صندوق القروض وتمويل المشاريع، مبيّنا أنّ التثقيلات لجميع البلديات بالنسبة إلى المعلوم على الأراضي غير المبنية تتجاوز 13 مليون دينار إلى غاية جويلية 2023، وتثقيلات معاليم الأسواق بعنوان 2023 في كلّ البلديات يفوق 13 مليونا و847 ألف دينار، وتثقيلات معاليم الأكرية 8 ملايين و207 آلاف دينار إلى غاية جويلية 2023.

وأكد كاتب عام الولاية على ضرورة تفعيل موارد البلدية، وتجميع أكثر ما يمكن من التثقيلات حتى يتسنّى تدعيم وتطوير التنمية في البلديات.

وتمحورت أبرز المقترحات خلال النقاش حول تحديد مخطط عمل لتعبئة الموارد المالية للجماعات المحلية، وجدولة الديون المتخلدة لفائدة البلديات، ومراجعة المعاليم البلدية، وإقرار معاليم على التهيئة العمرانية تستخلصها البلديات.