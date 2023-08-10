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كاس العالم للسيدات: ايقاف لاعبة المنتخب الانقليزي لورين جيمس لمباراتين

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إنه أوقف لورين جيمس لاعبة منتخب إنقلترا لمباراتين بعد دهس ميشيل ألوزي لاعبة نيجيريا وهي العقوبة التي ستؤدي لغيابها عن مواجهة كولومبيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات.

وحصلت جيمس، هدافة منتخب إنقلترا في البطولة بثلاثة أهداف، على بطاقة حمراء في الدقيقة 87 بعد دهس ألوزي في مباراة المنتخبين يوم الاثنين الماضي.
واعتذرت لاعبة تشيلسي البالغ عمرها 21 عاما، والتي ستغيب عن مباراة الدور نصف النهائي حال تأهل إنقلترا، عن الحادث يوم الثلاثاء.
...

وفازت عشر لاعبات من إنقلترا بركلات الترجيح على نيجيريا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف.
وقال الفيفا في بيان "فرضت لجنة الانضباط بالفيفا الإيقاف لمباراتين على جيمس لورين لاعبة إنقلترا.
"سيتم تطبيق الإيقاف في مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات والمباراة الدولية التالية لها".
وتلعب إنقلترا أمام كولومبيا بعد غد السبت.


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