القيروان: اندلاع حريق بجبل زغدود من معتمدية الوسلاتية

نشب، صباح اليوم الثلاثاء )في حدود الساعة التاسعة(، حريق في بغابة "خنقة الوشتاتية" بجبل زغدود من معتمدية الوسلاتية، بالقرب من مركز المراقبة التابع لادارة الغابات، وتجري حاليا محاولة السيطرة عليه واطفائه، في ظل هبوب رياح بالمنطقة زادت في اتساع رقعته.



وتحولت شاحنات الاطفاء التابعة لدائرة الغابات بالوسلاتية ومعروف، مع الاستعانة بفرقة الحماية المدنية بالوسلاتية على عين المكان، لمحاولة الحد من انتشار الحريق واطفاء النيران ومنع اقترابه من السكان المحاذين للمنطقة والغابات المجاورة.