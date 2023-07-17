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عطلة بيوم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية (رئاسة الحكومة)

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 14:20 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين ، أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بعطلة يوم واحد ،و ذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021.
وأبرزت ، أن العطلة ستكون إما يوم غد الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء ، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية في الغرض.
وكان المعهد الوطني للرصد الجوي، أكد أن عملية رصد هلال شهر محرم لسنة 1445 هجري، ستجرى بعد غروب شمس اليوم الإثنين.


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