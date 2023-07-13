سوسة: شركة النقل بالساحل تنطلق في استغلال خطوطها الصيفية الشاطئية بولايات سوسة والمنستير والمهدية (بلاغ)

انطلقت شركة النقل بالساحل في استغلال خطوطها الصيفية الشاطئية التي يتواصل العمل بها خلال شهري جويلية واوت، وفق بلاغ صادرعن الشركة



وبينت شركة النقل بالساحل في بلاغها، انها وضعت على ذمة المصطافين بمدينة النفيضة حافلات لنقلهم الى الشاطئ بداية من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء بمعدل سفرة كل ساعة ويكون الاياب الى مدينة النفيضة بعد نصف ساعة من الانطلاق





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كما وضعت الشركة خطا صيفيا لنقل المصطافين من مدينة سيدي بوعلي الى شاطئ هرقلة بداية من الساعة الثامنة صباحا الى السابعة مساء، وخطا صيفيا ينطلق من الساعة السادسة والنصف صباحا لنقل المواطنين من القلعة الكبرى الى شاطئ شط مريم، بينما اقتصر الخط الرابط بين منطقة منزل المحطة الى شاطئ هرقلة على العمل يوم الاحد



وفي ولاية المنستير، وضعت شركة النقل بالساحل على ذمة المصطافين خطوطا صيفية لنقل الركاب من الساعة السادسة صباحا الى الساعة السابعة والنصف ليلا من قصر هلال الى شاطئ الشرف مرورا بالسكرين والمكنين



اما بخصوص الخطوط الشاطئية بولاية المهدية فتشمل بالخصوص الخط الرابط بين أولاد صالح وسيدي علوان وشاطئي سلقطة والعالية، الذي يتواصل من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء