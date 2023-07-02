فينوس وليامز تعود إلى ويمبلدون بطولتها المفضلة

تستعد فينوس وليامز للمشاركة في بطولة ويمبلدون بعد 26 عاما من مشاركتها الأولى في ذات المسابقة التي فازت بها خمس مرات غدا الاثنين وقالت اللاعبة البالغ عمرها 43 عاما إنها قد تلعب حتى بلوغ 50 عاما.
وقالت وليامز في تصريح اعلامي عشية مواجهة إيلينا سفيتولينا التي تشارك هي الأخرى ببطاقة دعوة "لم يحدث هذا من قبل، لذا فإذا كان بمقدور أحد أن يفعلها فهي أنا".
واعتزلت شقيقتها سيرينا في ختام مشوارها ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي باعتبارها أعظم لاعبة تنس في عصر الاحتراف برصيد 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.
لكن فينوس تخطت الإصابات رغم خروجها من قائمة أفضل ألف لاعبة في التصنيف العالمي العام الماضي، وقالت إنها لا تنوي اتباع خطى شقيقتها الصغرى بالابتعاد عن التنس قريبا.
وقالت وليامز في تصريح اعلامي عشية مواجهة إيلينا سفيتولينا التي تشارك هي الأخرى ببطاقة دعوة "لم يحدث هذا من قبل، لذا فإذا كان بمقدور أحد أن يفعلها فهي أنا".
واعتزلت شقيقتها سيرينا في ختام مشوارها ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي باعتبارها أعظم لاعبة تنس في عصر الاحتراف برصيد 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.
لكن فينوس تخطت الإصابات رغم خروجها من قائمة أفضل ألف لاعبة في التصنيف العالمي العام الماضي، وقالت إنها لا تنوي اتباع خطى شقيقتها الصغرى بالابتعاد عن التنس قريبا.
وبعد مشاركتها في بطولة أوكلاند في جانفي الماضي، ابتعدت عن المنافسات لستة أشهر لتتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وخاضت ثلاث مباريات فقط على الملاعب العشبية وتستعد للمشاركة في نادي عموم إنجلترا وهي المصنفة 554 عالميا.
وقالت وليامز إن الإصابة كانت بمثابة "كابوس وكانت عملية إعادة التأهيل صعبة حيث لم أخض الكثير من المباريات في السنوات الماضية لكن ليس بإرادتي".
ومن جهة اخرى تلعب إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وبطلة فرنسا المفتوحة في أول أيام البطولة عندما تواجه تشو لين في الدور الأول.
وقالت اللاعبة البولونية إنها مستعدة بصورة أفضل لويمبلدون هذا العام بعدما تداعت تحت ضغط صدارة التصنيف في 2022 لتخرج من الدور الثالث.
وأضافت "العام الماضي شعرت بضغط كبير لأنني كنت المصنفة الأولى و هذه المرة أشعر أنني أستطيع التركيز على التدريب وتعلم الكثير في الواقع, لذا آمل أنني سأتمكن من استغلال ذلك في المباريات".
كما سيعود كيريوس وصيف بطل النسخة الماضية إلى البطولة بعد خضوعه لجراحة في الركبة وخاض مباراة واحدة هذا العام قبل مواجهة ديفيد جوفين.
وستشهد البطولة غدا مواجهتين أمريكيتين خالصتين في منافسات فردي السيدات، حيث تلعب صوفيا كينين المصنفة السابعة في البطولة أمام كوكو جوف بينما تواجه جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة في البطولة مواطنتها لورين ديفيز.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 269167