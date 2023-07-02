فينوس وليامز تعود إلى ويمبلدون بطولتها المفضلة

تستعد فينوس وليامز للمشاركة في بطولة ويمبلدون بعد 26 عاما من مشاركتها الأولى في ذات المسابقة التي فازت بها خمس مرات غدا الاثنين وقالت اللاعبة البالغ عمرها 43 عاما إنها قد تلعب حتى بلوغ 50 عاما.

وقالت وليامز في تصريح اعلامي عشية مواجهة إيلينا سفيتولينا التي تشارك هي الأخرى ببطاقة دعوة "لم يحدث هذا من قبل، لذا فإذا كان بمقدور أحد أن يفعلها فهي أنا".

واعتزلت شقيقتها سيرينا في ختام مشوارها ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي باعتبارها أعظم لاعبة تنس في عصر الاحتراف برصيد 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

لكن فينوس تخطت الإصابات رغم خروجها من قائمة أفضل ألف لاعبة في التصنيف العالمي العام الماضي، وقالت إنها لا تنوي اتباع خطى شقيقتها الصغرى بالابتعاد عن التنس قريبا.



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