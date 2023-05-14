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"فيلم تحت الشجرة" لأريج السحيري يفوز بجائزة الشراع الذهبي في المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 15:50 قراءة: 1 د, 8 ث
      
في اختتام الدورة الثانية للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات مساء أمس السبت، توج الفيلم التونسي "تحت الشجرة" لأريج السحيري بجائزة الشراع الذهبي (الجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل في المهرجان).
وتوزعت بقية الجوائز حسب ما جاء في بلاغ مكتب إعلام المهرجان، على النحو التالي :


جوائز الأفلام الروائية الطويلة
-الجائزة الكبرى لأفضل إخراج :
لورا مورا اورتيغا عن فيلم " THE KING OF THE WORLD " من كولومبيا

-جائزة لجنة التحكيم الكبرى :
فيلم " CLOSE " من بلجيكا
-افضل ممثلة: نفيساتو سيسي من بوركينا فاسو عن فيلم "سيرا"
-أفضل ممثل: سيد رجب من مصر عن فيلم "19 ب "
-أفضل موسيقى: فيلم "الأخيرة" من الجزائر
-أفضل سيناريو: فيلم " حمى البحر الأبيض المتوسط " من فلسطين
-جائزة حقوق الانسان: فيلم " LA SYNDICALISTE " من فرنسا

جوائز الأفلام القصيرة :
تنويه خاص لفريدة زروق مديرة تصوير فيلم "طريق الكاف"
تنويه خاص لفيلم " Unheard stories" من تركيا

جائزة أفضل فيلم قصير :
فيلم " Will m'y parents come to see me" من الصومال

جائزة أفضل فيلم وثائقي :
مناصفة بين فيلم "نرجعلك" من تونس اخراج ياسين الرديسي و"ما بعد النهاية" من لبنان اخراج نديم مشلاوي
مع تنويه خاص لفيلم " OIANT " من الارجنتين اخراج NACHO GARASSINO

-جائزة غاندي للسلام لفيلم " 1976" من الشيلي
جائزة فيلم موبايل لفيلم " قرار " من تونس
تنويه خاص لفيلم " DERNIERE ROUND " من الكوت دي فوار

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