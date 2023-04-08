الرابطة المحترفة الاولى– الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من اجل الانفراد بالصدارة

يستضيف الترجي الرياضي غدا الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر الاتحاد المنستيري في لقاء مؤجل لحساب الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم رهانه الانفراد بصدارة الترتيب.



وقبل المواجهة المرتقبة بينهما، يتقاسم الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري المركز الثاني بمجموع 7 نقاط على بعد نقطتين من المتصدر النجم الساحلي.

ويدخل الفريقان، اللذان كانا انهيا المرحلة الاولى في صدارة مجموعتيهما، المقابلة بمعنويات مرتفعة بعدما نجحا في تحقيق الاهداف المرسومة الى حد الان، اذ تمكن الترجي الرياضي من حجز تاشيرة عبوره الى الدور ربع النهائي لرابطة الابطال الافريقية كمتصدر لمجموعته الى جانب بلوغ الدور نصف النهائي لكاس تونس بينما توفق الاتحاد المنستيري في كسب ورقة التاهل الى دور الثمانية لكاس الكونفدرالية الافريقية اضافة الى قطع خطوة عملاقة على درب الترشح الى الدور الثاني لكاس سلمان للاندية العربية اثر فوزه ذهابا في الرياض على نادي فحمان اليمني برباعية نظيفة.



واذ يتطلع الترجي الرياضي الى استغلال اسبقيتي الارض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في سباق مرحلة التتويج للارتقاء الى قمة جدول الترتيب في سعيه نحو ترويض اللقب للعام السابع على التوالي، فان الاتحاد المنستيري يرنو بدوره الى العودة بنتيجة ايجابية لتاكيد طموحاته العريضة في التتويج بالبطولة للمرة الاولى في تاريخه في موسم الاحتفالات بمائوية تاسيس النادي.



وفي مواجهة ستجمع بين افضل خط هجوم في البطولة (الترجي الرياضي ب27 هدفا) واقوى خط دفاع (الاتحاد المنستيري ب5 اهداف)، تبدو المباراة مرشحة لحوار تكتيكي مشوق بين المدرب نبيل معلول الذي يجنح عادة الى الاعتماد على طريقة الضغط العالي ولعب ورقة الهجوم والصربي داركو نوفيتش الذي يميل اكثر في تفكيره الفني الى اللعب باسلوب متوازن عبر الارتكاز في المقام الاول على صلابة الخط الخلفي ثم الانطلاق في البناء الهجومي.



وستشهد تشكيلة الترجي الرياضي بالخصوص تواصل غياب الحارس معز بن شريفية بداعي الاصابة ليتواصل التعويل على صدقي الدبشي مع امكانية منح توقيت لعب اكثر لمتوسط الميدان معتز زدام في حين سيتخلف من جانب الاتحاد المنستيري لاعب وسط منتخب النيجر يوسوف اومارو لاسباب صحية مقابل استعادة خدمات المهاجم ادريس المحيرصي صاحب ثنائية في المباراة الاخيرة امام نادي فحمان اليمني في اطار البطولة العربية.



