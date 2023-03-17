صفاقس: العمل على تمكين حوالي 20 عائلة محدودة الدخل من مشاريع صغيرة منتجة خلال شهر رمضان (جمعية صفاقس الخيرية)

مع اقتراب حلول شهر رمضان، تعمل لجنة المشاريع المنتجة الصغيرة بجمعية صفاقس الخيرية على تمكين حوالي 20 عائلة من محدودي الدخل المسجلين بالجمعية، من موارد رزق تحفظ كرامتهم وتساعدهم على مجابهة مصاريف هذا الشهر الكريم.



وافاد نائب رئيس لجنة المشاريع المنتجة الصغيرة بالجمعية، فيصل القرمازي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "انه مع انطلاق شهر رمضان سيتم تمكين عدد من العائلات المعوزة من 10 مشاريع منتجة كدفعة أولى، أما الدفعة الثانية فستكون من منتصف شهر رمضان.

ودعا، في هذا الصدد الى مزيد التبرع من اجل مساعدة اكثر عدد من المحتاجين، وفتح أبواب الرزق أمامهم، وابعادهم على الاتكال على الغير والاعتماد على أنفسهم، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمل لجنة المشاريع المنتجة الصغيرة لا يقتصر على شهر رمضان بل يستمر على امتداد السنة، حيث نجحت خلال سنة 2022 في بعث 25 مشروعا تجاريا صغير لفائدة عائلات عاجزةعلى توفير قوت يومها، و6 مشاريع أخرى خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس 2023.

يذكر ان جمعية صفاقس الخيرية التي تأسست منذ سنة 2011، تكفل 1200 يتيم، ومسجل بها حوالي 2000 عائلة بين عائلات معوزة وأسر تعولها أرامل.







