المنستير: المدير الجهوي للصحة ينفي تسجيل حالة وفاة أو إصابات جراء حريق نشب بقسم العظام بمستشفى فطومة بورقيبة

اندلعت النيران، فجر اليوم الأربعاء، في حاشية سرير مريض مقيم بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، واقتصر الحريق على السرير ولم يتجاوزه بعد التدخل الفوري لأعوان الصحة لتطويقه ثم تدخّل أعوان الحماية المدينة وسيطرتهم تماما على النيران، وفق المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني.



ونفى جوهر المكني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ما راج حول تسجيل حالة وفاة أو حالات اختناق أو انفجار للأكسيجين، مؤكدا عدم تسجيل أية أضرار بشرية، مقابل رصد أضرار مادية بسيطة، وتجري حاليا الإحاطة النفسية بالفريق الصحي وبالمرضى المقيمين بالقسم.

من جهته، أوضح مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن حجا، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سبق وأن تمّ إيواء المريض المشار إليه آنفا في قسم الأمراض العصبية والعقلية، مؤكدا أنّه أضرم فجر اليوم النار في إحدى الحشايا خلال تواجده في قسم العظام بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وينتظر اتخاذ قرار بشأن إيوائه الوجوبي في أحد مستشفيات الأمراض العقلية.



