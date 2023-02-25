بطولة قطر للتنس للرجال.. الروسي ميدفيديف يتوج باللقب

توج اللاعب الروسي دانييل ميدفيدف المصنف الثامن عالميا بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس 2023 في نسختها الـ31 بعد فوزه على البريطاني اندي موراي بمجموعتين دون مقابل اليوم السبت.

ففي المباراة النهائية للبطولة، نجح ميدفيديف المصنف الثالث للبطولة في التغلب على موراي المصنف الأول عالميا سابقا والـ70 حاليا بواقع 6ـ4 و6ـ4 في مباراة استمرت ساعة و46 دقيقة على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش .

وهواللقب الأول للاعب الروسي (27 عاما) في بطولة قطر والـ17 في مسيرته الاحترافية من ضمنها لقب واحد كبير في أمريكا المفتوحة عام 2021 .. وانضم دانييل ميدفيديف الى مواطنيه نيكولاي دافيدينكو الذي حصل على لقب بطولة قطر عام 2010 واندريه روبليف عام 2020 .

وحرم اللاعب الروسي نظيره البريطاني ( 35 عاما ) من تحقيق اللقب الثالث له في قطر بعد عامي 2008 و2009 وفشل بالتالي اندي موراي في معادلة الأسطورة السويسري روجيه فيدرر الفائز بلقب بطولة قطر في ثلاث مناسبات أعوام 2005 و2006 و2011.

وتوقف رصيد القاب اندي موراي عند 46 لقبا وكان موراي قد تأهل للنهائي في قطر بعد فوزه امس في نصف النهائي على اللاعب الكندي فيليكس اوجيه المصنف الثاني للبطولة والتاسع عالميا بواقع 6 ـ صفر و3ـ6 و7ـ6 .. بينما تأهل اللاعب الروسي الى النهائي بعد تغلبه على التشيكي جيري ليتشيكا بواقع 6ـ4 و7ـ6.



