تأجيل إضراب قطاع النفايات الصلبة والسائلة بعد التوصل الى اتفاق

تقرر تأجيل إضراب قطاع النفايات الصلبة والسائلة المبرمج لأيام 7 و 8 و9 فيفري الجاري إلى أيام 4 و5 و 6 أفريل القادم بعد التوصل الى اتفاق.



وتم خلال جلسة تفاوض أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية مالك زاهي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية تواصلت من العاشرة صباحا أمس الاثنين إلى حدود الحادية عشرة ليلا، إمضاء الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة لقطاع النفايات الصلبة والسائلة وذلك بعد الاتفاق حول جميع النقاط الخلافية الواردة به.



وحضر هذه الجلسة والي تونس كمال الفقي و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والجامعة العامة للبلديين و الكاتبة العامة لوزارة البيئة وممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وممثل الديوان الوطني للتطهير وممثلي الشركات .



وكان عمال النفايات الصلبة والسائلة قرروا الدخول في إضراب أيام 7 و8 و9 فيفري الجاري بكافة مصبات ومراكز التحويل والنفايات السائلة بكامل تراب الجمهورية وفق برقية تنبيه بالإضراب الصادرة عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاربعاء 25 جانفي 2023.



ويأتي الاضراب على خلفية رفض اتحاد الصناعة والتجارة امضاء الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية و الترفيع في أجور العمال المعنيين.





