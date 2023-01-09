المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا "لا يصنف بالخطير لكنه سريع الانتشار" (محجوب العوني)

المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا "لا يصنف بالخطير لكنه سريع الانتشار" (محجوب العوني)

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 17:01 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أفاد الاخصائي في علم الفيروسات، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الاثنين، أن المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا، الذي ظهر في شهر أكتوبر الماضي وينتشر حاليا بالولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية "لا يصنف بالخطير لكنه سريع الانتشار".

وقال العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا الفرع الثانوي الجديد لمتحور "أوميكرون" من كوفيد 19 يحمل نفس الخاصيات والآثار الجانبية لمتحور "أوميكرون" لكن ما يبعث على القلق هو سرعة الانتشار الكبيرة التي يعرف بها حيث يمكن أن تنتقل العدوى بهذا المتفرع الجديد من شخص مصاب الى 20 شخص مقابل اصابة 5 أشخاص بالعدوى من شخص واحد مصاب بالمتحور "أوميكرون".

وأوضح أن سرعة انتشار هذا المتفرع الجديد يمكن ان تتسبب في تزايد الوفيات خاصة لدى أصحاب أمراض نقص المناعة وكبار السن والامراض المزمنة التي يمكن ان تؤدي اصابتهم به الى مضاعفات خطيرة وايواء بالمستشفيات.

ولم يستبعد الاخصائي ظهور هذا المتحور الجديد من "أوميكرون" في تونس في الاسابيع القادمة، واصفا الوضع الوبائي في تونس ب"المستقر وتحت السيطرة".

ودعا عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا عموم المواطنين الى الاقبال على التلقيح خاصة وان التلاقيح تحمي من السلالة القديمة لكوفيد 19 التي ظهرت في الصين في 2019 وأيضا من متفرعي أوميكرون "بي أ4" و"بي أ5"، مشيرا الى أن هذه التلاقيح متوفرة في تونس.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259677



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 09 جانفي 2023 | 17 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:22 15:02 12:33 07:32 06:00
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1317°-1217°-1218°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    23055,5

  • (9 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,29865 DT        1$ =3,12948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 jan)   1866,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   