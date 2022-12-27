تحديد يوم 15 جانفي آخر أجل للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثانية من المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات

حدّدت هيئة تنظيم المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات تاريخ 15 جانفي 2023 آخر أجل للمشاركة في المسابقة الرسمية الخاصة بالدورة الثانية من هذه التظاهرة السينمائية.
وتنتظم الدورة الثانية للمهرجان من 6 إلى 13 ماي 2023 بالمدينة ياسمين الحمامات. ووفق نص البلاغ الصادر عن المنظمين، فإن المشاركة مفتوحة للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة وكذلك الأفلام الروائية القصيرة، على ألا يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة 2021.
ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم أفلامهم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمهرجان على الرابط التالي :
ويمنح المهرجان "جائزة الشراع الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم روائي قصير. كما يمنح جوائز أخرى منها "أفضل دور نسائي" و"أفضل دور رجالي" وكذلك "أحسن إخراج".
وتنتظم الدورة الثانية للمهرجان من 6 إلى 13 ماي 2023 بالمدينة ياسمين الحمامات. ووفق نص البلاغ الصادر عن المنظمين، فإن المشاركة مفتوحة للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة وكذلك الأفلام الروائية القصيرة، على ألا يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة 2021.
ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم أفلامهم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمهرجان على الرابط التالي :
ويمنح المهرجان "جائزة الشراع الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم روائي قصير. كما يمنح جوائز أخرى منها "أفضل دور نسائي" و"أفضل دور رجالي" وكذلك "أحسن إخراج".
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