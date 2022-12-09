كأس قطر 2022: . فرنسا تسعى لتخطي عقبة إنجلترا ومواصلة مسار التصفيات للدفاع عن لقبها

يتطلع المنتخب الفرنسي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، الناجحة حتى الآن، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما يواجه نظيره الإنجليزي غدا /السبت/ على ملعب البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمونديال.

وفي مشواره إلى ربع النهائي، تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة في الدور الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أستراليا بنتيجة (4 -1) في الجولة الأولى، ثم تغلب على الدنمارك بنتيجة (2 - 1) في الجولة الثانية، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة أمام منتخب تونس بهدف دون رد، وواصل عروضه القوية في دور الـ16 ، وتغلب على بولونيا (3- 1).



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وتسعى فرنسا إلى أن تصبح أول دولة تفوز بالبطولة مرتين متتاليتين منذ أن فعلتها البرازيل في 1958 و1962، وتعول في مسعاها على نجمها كيليان مبابي أحد أبرز لاعبي البطولة لغاية الآن، بعدما سجل 5 أهداف في أربع مباريات، كان من ضمنها هدفان في المباراة أمام بولونيا، كما أسهم في صناعة الفرص لزملائه ومهاجمها أوليفييه جيرو الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في البطولة، وضعته في صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي.وستكون مواجهة الغد قوية ومثيرة، بين فريقين من قارة أوروبا سبق لكل منهما الفوز بلقب البطولة.تاريخيا تقابلت فرنسا وإنجلترا في 31 مواجهة رسمية وودية، وحققت إنجلترا الانتصار في 17 مباراة، مقابل 9 انتصارات لفرنسا و5 تعادلات.وعلى مستوى كأس العالم تقابل المنتخبان مرتين فقط، في نسخة 1966 وفازت إنجلترا بثنائية نظيفة، ثم كرر الإنجليز الانتصار على فرنسا في مونديال 1982 بنتيجة (3 -1).وسجل لاعبو إنجلترا 71 هدفا في مرمى منتخب فرنسا، مقابل 39 هدفا للمنتخب الفرنسي، أما أكبر انتصار في مواجهات المنتخبين فكان للمنتخب الانجليزي بنتيجة (6 -صفر) في مباراة ودية جمعتهما عام 1927.. وشهدت آخر 10 مواجهات تفوقا للمنتخب الفرنسي بـ5 انتصارات، مقابل انتصارين فقط للإنجليز، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.في المقابل، يتطلع المنتخب الإنجليزي في مباراة الغد لمواصلة انتصاراته التاريخية على نظيره الفرنسي وحصد التأهل لنصف نهائي المونديال.وحققت إنجلترا نتائج إيجابية إلى حد الآن في المونديال، حيث تصدرت في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فازت على إيران (6- 2) وتعادلت مع الولايات المتحدة من دون أهداف، ثم فازت على بلاد الغال بثلاثية دون رد.. وفي دور الـ16 تغلبت على السنغال بثلاثية نظيفة لتصعد لربع النهائي.ونجح 8 لاعبين في صفوف منتخب إنجلترا في التسجيل حتى الآن في مونديال قطر، حيث أحرز المنتخب الإنجليزي 12 هدفا ما يعادل أفضل حصيلة للمنتخب على مستوى كأس العالم والتي حققها في نسخة 2018 التي لعب خلالها ثلاث مباريات أكثر من النسخة الحالية حتى الآن.وأحرز هاري كين هداف نسخة 2018 هدفا وحيدا في مونديال قطر حتى الآن لكنه لعب دور صانع الفرص الخطير وصنع الفرص لزملائه وكان متميزا في فوز فريقه على السنغال في دور 16.وأثبت جود بلينجهام أنه قوة مؤثرة في خط الوسط ..كما أن وجود لاعبين بارزين من الدوري الإنجليزي الممتاز على مقاعد البدلاء مثل ماركوس راشفورد وجاك جريليش ورحيم سترلينج يمنح الفريق دماء جديدة ويشكل تحديات مختلفة لدفاع الخصوم.ولا يزال منتخب إنجلترا يبحث عن اللقب الثاني في كأس العالم، منذ تتويجه للمرة الأولى عام 1966.وسبق أن حصل المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع في مناسبتين عامي 1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا النسخة الماضية.