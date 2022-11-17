كأس العالم قطر 2022.. ناصر الخاطر : "مزاعم الاستعانة بجماهير من العمالة الوافدة مقابل أموال عارية عن الصحة"

استنكر ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، المزاعم التي رددتها وسائل إعلام غربية مؤخرا بشأن استعانة منظمي البطولة بجماهير من العمالة الوافدة لحضور المباريات مقابل أموال، وذلك في إطار حملات التشويه الممنهجة التي تزايدت في الفترة الأخيرة مع قرب انطلاق الحدث الرياضي الأبرز في العالم على أرض قطر.

وقال الخاطر، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ان "بعض التقارير التي نشرتها صحف إنجليزية وفرنسية بخصوص استئجار عمالة وافدة ليكونوا مشجعين لحضور المباريات، عارية تماما عن الصحة"، واصفا تلك المزاعم بأنها محاولة جديدة للتشويه والتشكيك في قدرة دولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022".



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وأضاف الخاطر أنه منذ أن حظيت دولة قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022 كانت هناك محاولات مستمرة على مدار 12 عاما لتشويه هذه البطولة، مؤكدا أن دولة قطر ستنظم بطولة استثنائية وسيظهر ذلك خلال أيام قليلة.وأكد الخاطر في تصريحه لـ/قنا/ رفضه التقليل من فئة من الناس يعيشون على أرض قطر، ومنهم من يقيم في قطر منذ أكثر من 30 عاما، قائلا "من المعيب التقليل من هؤلاء المشجعين الذين سيتابعون مباريات كأس العالم ووصفهم بأنهم عمالة مأجورة في بطولة كأس العالم التي تم بيع 3.1 مليون تذكرة لحضور المباريات حتى الآن والمقيمون في دولة قطر شغوفون بكرة القدم بشكل كبير".ووجه الخاطر رسالة إلى كل المقيمين على أرض قطر مفادها بأن بطولة كأس العالم قطر 2022 بطولة الجميع وتمثل دولة قطر بشعبها مواطنين ومقيمين، وتمثل كذلك دول الخليج والمنطقة بأكملها.وتنطلق يوم الأحد المقبل بطولة كأس العالم قطر 2022 كأول بطولة تقام في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويستهل المنتخب القطري البطولة بمواجهة منتخب الأكوادور في المباراة الافتتاحية على ملعب البيت المونديالي.وعرف مونديال قطر 2022 حملات مغرضة من بعض وسائل الاعلام الغربية في محاولة للتشكيك في إمكانيات دولة قطر وجدارتها بالتنظيم وما بذلته من جهود على مدار سنوات لتنظيم البطولة للمرة الأولى في تاريخها في المنطقة العربية والشرق الأوسط .