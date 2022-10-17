قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أن قطر ستستضيف نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بعد اختيارها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم الإثنين في كوالالمبور، بدلا من الصين التي اعتذرت في ماي الماضي بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسلم رئيس الاتحاد الآسيوي، البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة شهادة استضافة قطر لكأس آسيا لرئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.



..



.

.. ...

وكتب الاتحاد القطري في موقعه الرسمي على تويتر "نحتضن البطولة من جديد أهلا بآسيا في قطر".وكانت الصين اعتذرت في ماي الماضي عن تنظيم النسخة الثامنة عشرة بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قررت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع سبتمبر .وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة ما بين 16 جوان و 16 جويلية 2023 بمشاركة 24 منتخبا.وسبق لقطر التي ينتظرها التحدي الأكبر الشهر المقبل مع احتضانها أول نهائيات لكأس العالم لكرة القدم في العالم العربي أن استضافت كأس آسيا عامي 1988، عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما فازت اليابان على أستراليا بعد التمديد.وأحرزت قطر لقب 2019 من البطولة التي تقام مرة كل أربع سنوات وافتتحت عام 1956، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي ب (4) ألقاب أمام السعودية وإيران (3).وتستضيف قطر 32 منتخبا في نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر المقبلين على ثمانية ملاعب، سبعة منها حديثة الطراز بالاضافة إلى تجديد ملعب خليفة التاريخي.كما حصلت الدوحة في ديسمبر 2020 على حق تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2030 للمرة الثانية بعد أن استضافت نسخة 2006.واستضافت عام 1995 كأس العالم للشباب لكرة القدم، ودورة الألعاب العربية في 2011، ومونديال كرة اليد 2015، تبعه في العام ذاته مونديال الملاكمة، وبطولة العالم للسباحة 2018 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019.كما أن قطر مقبلة على تنظيم بطولات كبرى أخرى، أبرزها بطولة العالم للجودو 2023 وبطولة العالم للألعاب المائية 2024.