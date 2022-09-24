الوجهة السياحية جربة-جرجيس تحتّل المرتبة الاولى وطنيا في عدد الليالي المقضاة

احتلت الوجهة السياحية جربة-جرجيس بولاية مدنين المرتبة الاولى وطنيا في عدد الليالي المقضاة بنسبة 29 بالمائة من العدد الجملي لليالي المقضاة على المستوى الوطني، وذلك بتسجيل 3 ملايين و700 الف ليلة مقضاة من مجموع 12 مليون و700 الف ليلة على المستوى الوطني، وبزيادة قدرها 188 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، وفق المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي.





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وأكد المحواشي لـ"وات على اهمية هذا المؤشر في تحسّن وارتفاع العائدات السياحية، مشيرا إلى تسجيل زيادة في عدد الوافدين، منذ بداية السنة الى يوم 10 سبتمبر، بلغت 116 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، اذ استقبلت الجهة 737 الف سائح احتل فيها السائح التونسي المرتبة الاولى بعدد 245 الف تونسي اقاموا بالنزل، محققا زيادة بـ19 بالمائة، ثم السائح الفرنسي في المرتبة الثانية بـ150 الف وافد، ثم السيّاح الليبيون بـ126 ألف وافد، تليهم السوق الالمانية بـ48 الف سائح في عودة قوية هذا الموسم.وعرفت الوجهة السياحية عودة جلّ الاسواق التقليدية بعد غيابها بسبب جائحة "كورونا" على غرار السوق البرتغالية، والتشيكية، والبولونية، والايطالية، والسويسرية، والبلجيكية.ووصف المندوب الجهوي للسياحة الموسم السياحي بالمتميز خاصة على مستوى ما سجلته الوجهة السياحية جربة-جرجيس من ارقام ومؤشرات سياحية هامة فاقت التوقعات والاهداف التي حدّدتها وزارة السياحة مقارنة بالسنة المرجعية 2019.وتتواصل الحركة السياحية نشيطة خلال كامل شهر سبتمبر وجزء كبير من شهر اكتوبر اذ تتراوح نسبة الاشغال داخل النزل بين 60 و70 بالمائة مع تواصلها حتى شهر نوفمبر تزامنا مع انعقاد القمة الفرنكفونية، وفق ذات المصدر.