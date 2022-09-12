مدينة بنزرت تحتضن تظاهرة وطنية في رياضة المشي المائي

احتضنت سواحل منطقة سيدي سالم المطلة على المتوسط بمدينة بنزرت يوم الاحد تظاهرة وطنية في رياضة المشي المائي من تنظيم نادي المشي المائي ببنزرت وذلك بمشاركة 7 فرق رياضية هي نادي المشي المائي ببنزرت ونادي بنزرت للمشي المائي ونادي الدلافين للمشي المائي باميلكار ،وجمعية قرطاج للمشي المائي بقرطاج وأحباء المشي المائي بالمرسى ونادي الصفصاف للمشي المائي.







وقالت رئيسة نادي المشي المائي ببنزرت نور الهدى شقرون "ان التظاهرة تمت تحت اشراف الجامعة التونسية للترياتلون والبراترياتلون وبمساهمة المندوبية الجهوية للرياضة مشيرة الى ان التظاهرة ترمي الى جانب الاهداف الفنية والتنشيطية الى مواصلة مجهود التعريف برياضة المشي المائي ونشرها بين صفوف المواطنين من جميع الاعمار والفئات باعتبار فوائدها الصحية والنفسية والبيئية والحضارية ".



ولاحظت ذات المصدر ان" التظاهرة تميزت بمستوى فني ممتاز اظهر خلالها المشاركون وعددهم 144 متسابقا ومتسابقة امكانيات كبيرة خاصة في سباق 100متر أداني وأكابر وذلك وسط اجواء رياضية وتنظيمية عالية الجودة



يشار الى ان لجنة تنظيم التظاهرة الرياضية اعدت بذات المناسبة فقرات تنشيطية وإستعراضا جماعيا بمشاركة كل الفرق والنوادي الحاضرة.







وقالت رئيسة نادي المشي المائي ببنزرت نور الهدى شقرون "ان التظاهرة تمت تحت اشراف الجامعة التونسية للترياتلون والبراترياتلون وبمساهمة المندوبية الجهوية للرياضة مشيرة الى ان التظاهرة ترمي الى جانب الاهداف الفنية والتنشيطية الى مواصلة مجهود التعريف برياضة المشي المائي ونشرها بين صفوف المواطنين من جميع الاعمار والفئات باعتبار فوائدها الصحية والنفسية والبيئية والحضارية ".ولاحظت ذات المصدر ان" التظاهرة تميزت بمستوى فني ممتاز اظهر خلالها المشاركون وعددهم 144 متسابقا ومتسابقة امكانيات كبيرة خاصة في سباق 100متر أداني وأكابر وذلك وسط اجواء رياضية وتنظيمية عالية الجودةيشار الى ان لجنة تنظيم التظاهرة الرياضية اعدت بذات المناسبة فقرات تنشيطية وإستعراضا جماعيا بمشاركة كل الفرق والنوادي الحاضرة.